Intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it”, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato della necessità del calcio italiano di una riforma dei campionati. Ecco le sue parole: «Il calcio italiano ha bisogno di una riforma di sistema che non si può più evitare. Per costruire il futuro diverso da cosa bisogna ripartire? Sicuramente in questo periodo, da più parti, non si è proceduto in modo lineare. A differenza della Lega Nazionale Dilettanti che invece ha sempre tenuto una posizione chiara e coerente. Abbiamo ricevuto delle critiche per questo, ma oggi è sotto gli occhi di tutti quanto la nostra linea fosse corretta. Al momento è possibile apportare delle modifiche ai format. Della riforma dei campionati si riprenderà a discuterne in Consiglio Federale, dopo che ogni discorso già avviato è stato interrotto a causa del Covid. Di certo questo è il momento migliore per affrontare definitivamente il tema, con una governance che è espressione di un voto e non con una federazione commissariata. Se c’è la possibilità di accorpare serie C e serie D? Sono circolate molte idee. Per quanto mi riguarda sono disponibile a discutere di tutte le ipotesi, tranne quelle che possano prevedere un aumento dei livelli nella scala del calcio professionistico».