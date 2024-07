Siamo d’accordo, te ne devi andare | Finita malissimo: Gasperini lo manda via dall’Atalanta

Gasperini si sarebbe espresso per la cessione, adesso per lui c’è una nuova avventura: tutti d’accordo per la cessione.

Puntare ancora più in alto il prossimo anno. E’ questo il diktat dell’Atalanta, che nel 2025 dopo avere portato finalmente a casual trofeo, vuole confermarsi e continuare a proporre un bel gioco. Lo ha comunicato la società tramite la riconferma di Gasperini, che si avvia verso il nono anno a Bergamo con ancora tanta voglia di stupire e di raggiungere obiettivi.

L’acquisto di giugno della Dea del resto porta la sua firma. Zaniolo, preso dal Galatasaray, ricade proprio in quelle scelte e in quelle scommesse solite dei nerazzurri gasperiniani. Un prospetto giovane da potere riformare, a livello tattico, tecnico e mentale.

Se il mercato in entrata dell’Atalanta non è ancora finito però, mancano infatti alcuni ritocchi in difesa, in uscita la società di comune accordo con l’allenatore sta decidendo in queste ore chi non riconfermare per la prossima stagione. Sul giocatore in questione, non ci sarebbe ormai il minimo dubbio: la cessione è questione di tempo.

Gasperini fa fuori un altro esubero

Non sono pochi sulla lista di Gasperini i giocatori in partenza. Il tecnico campione della scorsa Europa League infatti avrebbe già comunicato alla proprietà una serie di calciatori, tra rientri dai prestiti e giocatori ai margini, che lasceranno Bergamo in estate.

Tra questi c’è anche il portiere Gollini. L’ormai ex Napoli ha fatto ritorno dal prestito di due anni, e se con gli azzurri ha anche messo le mani sullo Scudetto, all’Atalanta non sembrano volere puntare ancora su di lui. Una squadra di Serie A ha messo gli occhi su Gollini.

Gollini, c’è il Monza sul portiere ex Napoli

Gollini potrebbe dunque rimanere in Serie A, ma per lui ormai non c’è più spazio tra Napoli e Atalanta. Secondo quanto riferito da TuttoAtalanta infatti, il giocatore sarebbe stato messo alla porta da Gasperini, il quale non vorrebbe puntare su di lui il prossimo anno nemmeno come riserva.

Ecco perché in queste ore si è fatta strada l’ipotesi del Monza. I brianzoli infatti stanno cercando da settimane un rimpiazzo di Di Gregorio, con l’ex miglior portiere della Sere A 2024 ormai ceduto alla Juventus. Galliani e Nesta in questo momento hanno il solo Cragno per la porta, ma anche lui partirà nelle prossime settimane. Dunque Gollini potrebbe ritrovare un posto da titolare che manca ormai da tempo, proprio a Monza. La trattativa può decollare già nelle prossime settimane.