Come si legge su “Empolichannel” Andrea Pinamonti sempre più vicino all’Empoli.

Il centravanti dell’Inter sembra pronto a vestire la maglia degli azzurri, almeno stando a quanto filtra dagli ambienti di mercato nelle ultime ore. Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma l’Empoli avrebbe superato la concorrenza del Cagliari nella corsa al giovane attaccante.

L’Empoli aveva lo scoglio dell’ingaggio, ma sembra che la società di Monteboro e l’Inter si siano venute incontro e si siano appianate le differenze economiche. Come detto, ancora non c’è niente di ufficiale ma filtra ottimismo dall’asse tra azzurri e nerazzurri. A meno di sorprese da Cagliari, la trattativa dovrebbe andare in porto.