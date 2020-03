L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione che sta vivendo il Palermo con l’emergenza Coronavirus. La società si sta attenendo scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli esperti. Lo staff medico rosanero, coordinato dal dottore Matracia, ha dettato la linea: la squadra si è trasferita al Barbera per gli allenamenti lasciando così libera la struttura militare di Boccadifalco. Spogliatoi divisi e niente amichevoli in queste due settimane senza campionato. La regola è quella di lavarsi le mani più volte al giorno, mentre la seconda è quella di misurare più volte al giorno la temperatura corporea. Ognuno deve avere tre bottigliette d’acqua oltre ai consueti kit d’allenamento. Inoltre – si legge – non è possibile uscire dalla Sicilia né farsi raggiungere da eventuali familiari. Non ci devono essere più di tre tesserati in auto contemporaneamente, mentre i giocatori rosanero passano il tempo in casa, magari giocando alla Playstation ed evitando di uscire.