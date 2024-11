SFS Awards, Palermo premiato per la migliore campagna dell’anno

Il Palermo ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito dei Social Football Summit Awards, evento di riferimento per lo sport business in Italia, premiato per la “Migliore Campagna o sensibilizzazione più efficace e innovativa dell’anno nell’industria del calcio”.

Un premio per la campagna “This is where I belong”

La cerimonia si è svolta ieri a Roma, nella prestigiosa aula Giulio Cesare in Campidoglio, alla presenza di centinaia di professionisti e rappresentanti dei principali club e istituzioni calcistiche italiane e internazionali. Il riconoscimento celebra il successo della campagna This is where I belong, ideata per il lancio delle nuove maglie e l’avvio della stagione 2024/25.

Il progetto si è concentrato sull’idea di “casa” per la tifoseria rosanero, identificando la passione per il Palermo come un luogo ideale di appartenenza. La campagna ha attraversato diverse città simbolo: da New York, dove è stata lanciata la prima maglia, a Palermo, passando per Manchester e Tunisi. I valori di inclusione, multiculturalità e senso di appartenenza sono stati rappresentati attraverso le storie dirette dai registi Riccardo Lupo e Nicola Bettoni.

Un successo condiviso con grandi club

Il premio al Palermo ha aperto la cerimonia ufficiale, confermando il valore innovativo e comunicativo della società rosanero. Tra gli altri premiati nelle diverse categorie figurano club di rilievo internazionale come l’Atletico Madrid, la Juventus e il Genoa.