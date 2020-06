Secondo quanto riporta “Palermotoday”, seguendo prima un cavo elettrico che usciva da una finestra e poi l’odore pungente della marijuana, i poliziotti hanno scovato una serra indoor ricavata sotto un appartamento di via Ben Giobair, allo Sperone. Sotto sequestro 156 piante di cannabis. A finire in manette il 49enne G.M. che, dopo una prima fase di tentennamento, si è trovato costretto ad aprire la porta agli agenti del commissariato Brancaccio.

Il presidio in quartieri storicamente “difficili” e l’osservazione dei movimenti e delle dinamiche criminali hanno convinto gli agenti ad approfondire uno strano viavai vicino a una palazzina di un solo piano. “Ad alimentare i dubbi degli agenti – si legge in una nota – un cavo dell’energia elettrica che fuoriusciva da una finestra e terminava in un locale sottostante. Sull’assunto che la produzione e la coltivazione di stupefacenti si accompagna al furto di energia elettrica, i poliziotti hanno ritenuto di chiesto l’intervento del personale Enel”.

Complessivamente all’interno dell’appartamento del primo piano e di un locale seminterrato della palazzina stessa sono state rinvenute e sequestrate 156 piante di marijuana ancora dentro i vasi, 1,6 chilogrammi di sostanza già essiccata, 20 bustine di marijuana già confezionate e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il personale dell’Enel ha verificato inoltre la presenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica e per questo motivo l’uomo dovrà rispondere anche del reato di furto di energia elettrica. “I poliziotti ritengono plausibile – concludono dalla Questura – che l’arrestato fosse un ‘grossista’ di marijuana e che in queste vesti possa avere avuto contatti con i pusher che alimentano il sempre fiorente mercato al dettaglio della periferia orientale del capoluogo”.