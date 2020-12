A rischio la ripresa della Serie D.

Secondo quanto riporta “Padovasport.tv”, pare infatti che FederLab non sia in grado di adempiere alla convenzione stipulata con la LND, mettendo quindi in seria difficoltà le società che si sono rivolte a loro per fare i test necessari.





La Lega, visto il disguido, ha dato il via libera alle società per organizzarsi autonomamente, ma i tempi potrebbero a questo punto essere troppo stretti per effettuare tutti i test del caso, avendo solo poco più di un giorno a disposizione.