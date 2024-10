Serie D: Siracusa sconfitto in casa del Locri. Pari tra Nissa e Castrumfavara. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

Nel Girone I di Serie D, la giornata ha regalato diverse emozioni e risultati importanti per la classifica, con match intensi e cartellini rossi che hanno condizionato alcune partite.

AS Acireale 1-2 Enna

L’Enna si è imposto in trasferta per 2-1 contro l’Acireale. La partita ha visto ben due espulsioni per i padroni di casa, che hanno complicato la rimonta, nonostante il gol segnato. L’Enna, più ordinato, ha sfruttato al meglio le proprie occasioni per portare a casa i tre punti.

Igea Virtus 0-0 Vibonese

Match senza reti tra Igea Virtus e Vibonese. Le difese hanno prevalso sugli attacchi, lasciando le due squadre con un punto a testa in una partita bloccata.

Locri 1909 2-0 Siracusa

Il Locri 1909 ha battuto il Siracusa per 2-0. Una partita dominata dai padroni di casa, che hanno gestito il match con sicurezza, infliggendo la sconfitta ai siciliani con due gol.

Reggina 1-0 Licata

La Reggina ha conquistato una vittoria di misura contro il Licata, imponendosi per 1-0. Un gol ha fatto la differenza in un match molto equilibrato, che ha visto la Reggina prevalere e guadagnare tre punti preziosi.

Sancataldese 1-0 Pompei

La Sancataldese ha avuto la meglio sul Pompei con il punteggio di 1-0. I padroni di casa hanno sfruttato una delle poche occasioni create per aggiudicarsi la partita.

Scafatese 0-0 Sambiase

Partita molto tattica e senza reti, con poche occasioni da gol e le difese che hanno prevalso sugli attacchi. Entrambe le squadre si accontentano di un punto.

USD Ragusa 0-0 Paternò

Anche in questo caso, il match è terminato a reti inviolate. Ragusa e Paternò non sono riuscite a sfruttare le poche occasioni create, lasciando la partita in equilibrio fino alla fine.

Castrumfavara 2-2 Nissa

L’incontro più movimentato della giornata. Il Castrumfavara e il Nissa si sono affrontati a viso aperto, con la gara che è terminata 2-2, regalando spettacolo e continui ribaltamenti di fronte.

Ecco i risultati finali del Girone I di serie D:

AS Acireale – Enna 1-2

Igea Virtus – Vibonese 0-0

Locri 1909 – Siracusa 2-0

Reggina – Licata 1-0

Sancataldese – Pompei 1-0

Scafatese – Sambiase 0-0

USD Ragusa – Paternò 0-0

Castrumfavara – Nissa 2-2

Ecco la classifica aggiornata del Girone I:

Scafatese 17

Siracusa 15

Vibonese 14

Reggina 13

Locri 1909 12

Igea Virtus 11

S. Agata 10

Pompei 9

Sambiase 9

Paternò 9

Enna 9

Castrumfavara 8

Nissa 7

USD Ragusa 7

Sancataldese 7

Licata 5

AS Acireale 5

Akragas 4