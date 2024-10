Giudice sportivo: “Fatti troppo gravi: 8 giornate di squalifica” | Il campionato è compromesso

Squalifica durissima per il calciatore. Otto giornate fuori dal campo per lui. Gesto troppo grave secondo il giudice sportivo.

Il calcio è un gioco che nel nostro paese è molto amato e praticato. Purtroppo non tutti hanno le possibilità e le qualità per arrivare a giocare ad alti livelli. Il sogno di tutti però viene in parte compensato da alcuni campionati dilettantistici che possono far dunque divertire tanta gente che non ce l’ha fatta.

Fortunatamente quasi ovunque in Italia ormai esistono delle società che si impegnano per creare del divertimento per gli amanti del pallone. Purtroppo però questi campionati hanno delle pecche enormi. Alcuni soggetti infatti non sono molto propensi a rispettare le regole visto anche i minori monitoraggi da parte degli arbitri. Per questo durante diversi match dilettantistici alcuni giocatori compiono delle bravate.

Anche nelle maggiori divisioni però può succedere che si perda la testa. Ovviamente tutti questi comportamenti scorretti vengono puniti con delle sanzioni. Ultimamente infatti una notizia ha sconcertato tutti. Un gesto orribile ha regalato ben 8 giornate di squalifica ad un calciatore. Vediamo dunque di cosa si tratta e chi riguarda la vicenda in questione.

Guai seri in vista. L’accaduto è inconcepibile

Secondo alcune notizie in Serie D, ci potrebbero essere seri problemi per un club. Durante un match che riguarda il girone H infatti un arbitro ha ricevuto una bottiglia d’acqua piena addosso. Il responsabile di questo gesto è stato poi immediatamente punito per aver compiuto il fatto.

La LND, ovvero la Lega Nazionale dei Dilettanti, l’8 ottobre 2024 ha emanato il comunicato ufficiale appunto riguardante il girone H di Serie D. All’interno ci sono descritte tutte le strane circostanze della partita che ha visto come protagoniste l’Ugento Calcio e il Manfredonia Calcio. I due club si sono infatti incontrati in campo per disputare la partita, ma questo atto vergognoso ne ha macchiato in parte la buona riuscita.

Sanzione enorme per l’autore del gesto

Secondo quando riportato sul referto arbitrale, l’autore del gesto è Michele Scaringella, calciatore del Manfredonia Calcio. Il protagonista in negativo della vicenda dovrà dunque scontare una squalifica di ben 8 giornate.

Purtroppo questi sono eventi che non dovrebbero manifestarsi nel calcio perché non adiacenti ad esso. Vedremo dunque quale sarà il futuro del Manfredonia che ora dovrà far a meno del suo giocatore e se verranno emesse altre sanzioni.