Serie D: il ds Taibi riparte dalla Pistoiese. Sarà affiancato da Pazzini

Fallita nella stagione appena terminata, la Pistoiese è pronta a ripartire con grande ambizione. L’imprenditore Sergio Iorio ha svelato l’organigramma della sua società rilasciando le seguenti parole, riprese da Pistoiasport.com: «Il vice presidente sarà Gianni Trombetta che gestirà anche i rapporti con la Federcalcio, mentre l’ad sarà Sergio Colonnelli con Massimo Taibi, che vanta più di dieci anni d’esperienza nel ruolo di direttore sportivo (già ricoperto a Modena e Reggio Calabria) e Giampaolo Pazzini che sarà il direttore coordinamento Area Tecnica-Gestione e promuoverà accordi anche con società di categorie superiori, per cercare di avere una o due partnership importanti. Obiettivo? Da imprenditore dico che la Serie B sarebbe un obiettivo importante per ottenere un bilancio in pareggio, impossibile da ottenere in D e forse anche in C».

