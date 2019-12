Essere campioni d’inverno non dà la garanzia di conquistare la promozione in serie C, ma i precedenti dimostrano che chi inizia il Girone di ritorno da primo in classifica ha buone possibilità di vincere il campionato. Dopo 17 Giornate in tutti i Gironi e 19 in quelli B e C nel campionato di Serie D, la marcia della Pro Sesto è stata incredibile. Nessuna squadra, infatti, è riuscita a totalizzare ben 44 punti dopo il primo giro di boa. Andiamo ora ad analizzare le squadra campioni d’inverno di tutti i gironi del campionato di serie D. Il Girone A è sicuramente il più equilibrato di tutti. La classifica vede attualmente al comando il Prato con 32 punti, ma con ben 5 squadre in appena 4 punti. Nel Girone B la Pro Sesto ha 6 punti di vantaggio su Legnano e ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la vittoria del campionato. Mentre il Girone C vede il Campodarsego in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio sul Legnago Salus e 8 sul Cartigliano. Nel Girone D tutto è nelle mani del Mantova. I virgiliani sono ancora imbattuti dopo 17 giornate di campionato. Molto più equilibrato il Girone E con 4 squadre in 5 punti e una classifica che, al momento, vede al primo posto il Monterosi con 36 punti. Il Notaresco sta invece dominando il Girone F. I rossoblù hanno 9 punti di vantaggio sul Matelica e addirittura 10 in più della Recanatese, terza in classifica. Nel Girone G la Turris non sembra avere antagonisti per la vittoria finale del campionato. Più equilibrato il Girone H con Foggia e Bitonto che continuano a rispondere colpo su colpo e sono a braccetto in testa alla classifica. Infine il Girone I, dove il Palermo nelle ultime giornate ha dilapidato il vantaggio in classifica accumulato nelle prime 10 giornate di campionato. I rosanero occupano attualmente la testa della classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Savoia. Ecco tutte le squadre campioni d’inverno dei 9 giorni del campionato di serie D:

GIRONE A: Prato, 32 punti

GIRONE B: Pro Sesto, 44 punti

GIRONE C: Campodarsego, 40 punti

GIRONE D: Mantova, 41 punti

GIRONE E: Monterosi, 36 punti

GIRONE F: S.N. Notaresco, 43 punti

GIRONE G: Turris, 39 punti

GIRONE H: Bitonto* 37 punti

GIRONE I: Palermo, 41 punti

*La formazione allenata da Roberto Taurino si è laureata campione d’inverno, nonostante sia a pari punti con il Foggia, perché ha una differenza reti migliore dei satanelli.