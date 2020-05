Secondo quanto riporta “Notiziario Calcio”, promozione della prima in classifica e niente retrocessioni tra i Dilettanti. Questa sarebbe la proposta che il Consiglio di Lega porterebbe al tavolo del prossimo Consiglio Federale della FIGC che potrebbe svolgersi . Le squadre prime in classifica verranno promosse alla categoria superiore prendendo come riferimento la graduatoria al momento della sospensione della stagione sportiva corrente.

Il capitolo dei ripescaggi, invece, verrà preso in considerazione nel momento in cui verranno composti i vari gironi. Ma c’è dell’altro che bolle in pentola. Una volta emanati i verdetti le società sportive molto probabilmente non potranno fare ricorso.

Questo perchè Gabriele Gravina, presidente della FIGC, avrebbe chiesto al Governo di emanare un apposito decreto con il quale vietare, a tutte le società sportive comprese quelle dilettantistiche, la possibilità di fare ricorso a seguito dei verdetti emessi dai vari Comitati regionali; le società non potrebbero ricorrere nè alla giustizia ordinaria e nè a quella sportiva ma soltanto al TAR regionale. Ma quale società dilettantistica avrà la forza economica per farlo?