Serie C: Vicenza avanti 0-2 in casa dell’Union Clodiense. I risultati parziali del Girone A

Nella 16ª giornata di Serie C, Girone A, terminano i primi tempi con risultati che lasciano ancora tutto aperto per la ripresa.

Triestina-Renate 0-0

Equilibrio al “Nereo Rocco” dove Triestina e Renate si affrontano in una gara combattuta ma priva di reti nella prima frazione. Le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, rimandando le emozioni decisive al secondo tempo.

Union Clodiense-Vicenza 0-2

Il Vicenza parte fortissimo in trasferta e chiude i primi 45’ sul doppio vantaggio grazie a Carraro, che segna al 3’, e Della Morte, che raddoppia al 10’. L’Union Clodiense fatica a reagire e dovrà cambiare ritmo nella ripresa per provare a rimettere in discussione il risultato.