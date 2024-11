Serie C Girone C: Altamura steso 2 a 0, Energe firma il sorpasso del Picerno sul Catania. La classifica aggiornata

Si è appena concluso l’anticipo della 16esima giornata del Girone C di Serie C tra Picerno e Altamura. La formazione di casa, grazie alla doppietta di Antonio Energe, vince 2 a 0 e conquista tre punti importanti per quanto riguarda le zone nobili della classifica. La formazione rossoblù, infatti, vola momentaneamente al terzo posto a quota 25 punti, agganciando Monopoli e Potenza, a soli cinque punti dalla vetta occupata dal Benevento.

Di seguito la classifica aggiornata:

Benevento 30

Audace Cerignola 26

Picerno 25

Monopoli 25

Potenza 25

Avellino 24

Giugliano 23

Catania 23*

Crotone 22

Trapani 21

Sorrento 21

Cavese 20

Team Altamura 19

Casertana 15

Foggia 14

Latina 14

Messina 13

Turris 10

Juventus Next Gen 7

Taranto 3