Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Catanzaro, secondo quanto riporta “TuttoC.com”, è emersa la positività al COVID-19 di un calciatore.

Attualmente sarebbe asintomatico, come fa sapere la società calabrese, il giocatore è stato posto immediatamente in isolamento e domani si sottoporrà a un nuovo tampone per valutare se si tratti o meno di un falso positivo. Per precauzione gli allenamenti di oggi pomeriggio e di domani sono sospesi.