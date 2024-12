Serie C: pirotecnico 3-3 tra Lucchese e Pineto. L’Ascoli pareggia sulla Spal. La classifica aggiornata del Girone B

Terminano le gare del Girone B di serie C.

Lucchese e Pineto Chiudono in Parità dopo una Battaglia di Gol: 3-3 Un incontro ricco di emozioni tra Lucchese e Pineto è terminato 3-3. Il Pineto ha aperto le marcature con Lombardi, ma la Lucchese ha risposto con tre gol in rapida successione. Tuttavia, la determinazione del Pineto è emersa nella ripresa, con Bruzzaniti protagonista assoluto grazie a una doppietta che ha fissato il risultato su un equilibrato pareggio.

Ascoli e Spal Si Spartiscono i Punti in un Equilibrato 1-1 Ascoli e Spal hanno terminato il loro confronto con un pareggio 1-1. Il gol di Caccavo ha dato un vantaggio temporaneo all’Ascoli, ma Antenucci per la Spal ha ripristinato la parità poco dopo, dimostrando l’equilibrio tra le due squadre in una partita che ha lasciato entrambi i team a riflettere su ciò che poteva essere.

Pontedera e Legnago Salus Non Si Fanno Male: 0-0 Nel match tra Pontedera e Legnago Salus, nessuna delle due squadre è riuscita a infrangere lo stallo, con il risultato finale di 0-0. Nonostante vari tentativi da ambo i lati, la mancanza di precisione sotto porta ha prevalso, lasciando entrambi i team a condividere un punto a testa.

Ecco la classifica aggiornata del Girone B:

Pescara – 43

Ternana – 40

Entella – 38

Vis Pesaro – 35

Torres – 33

Arezzo – 32

Rimini – 28

Campobasso – 25

Pineto – 25

Ascoli – 25

Pianese – 24

Carpi – 24

Perugia – 22

Gubbio – 22

Pontedera – 20

Lucchese – 19

Spal – 19

Milan U23 – 16

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 13