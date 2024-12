Serie C: il Benevento trionfa in casa della Cavese. Tra Monopoli e Turris finisce 3-0. La classifica aggiornata del Girone C

Terminano le gare del Girone C di serie C.

Benevento Supera Cavese in una Sfida Ricca di Gol: 1-2 Il Benevento continua la sua marcia in Serie C con una vittoria per 2-1 contro la Cavese. Dopo un’avvio brillante con gol di Manconi e Perlingieri, la Cavese ha reagito nel secondo tempo con un gol di Saio, ma non è bastato per ribaltare il risultato.

Monopoli Domina la Turris con una Doppietta di Grandolfo: 3-0 Il Monopoli ha mostrato una prestazione dominante contro la Turris, vincendo 3-0 grazie a una doppietta di Grandolfo e un gol iniziale di Angileri. Il controllo del match è stato chiaro dalla squadra di casa, che ha sfruttato al meglio le proprie occasioni creando una solida vittoria.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C:

Benevento – 40

Monopoli – 38

Audace Cerignola – 34

Avellino – 32

Potenza – 32

Crotone – 29

Picerno – 28

Catania – 28

Sorrento – 27

Giugliano – 27

Trapani – 27

Cavese – 24

Foggia – 24

Altamura – 23

Casertana – 20

Juventus U23 – 17

Latina – 17

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3