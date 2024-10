Serie C: Picerno sconfitto dall’Audace Cerignola. Vincono Arezzo e Virtus Verona. Le classifiche aggiornate

Questo weekend ha regalato emozioni e sorprese nei vari gironi di Serie C, con risultati che potrebbero influenzare il cammino di molte squadre nelle settimane a venire. Vediamo i dettagli per i gironi A, B e C.

Girone A

Nel Girone A, i riflettori sono stati puntati sulla sfida tra Alcione Milano e Lumezzane, con i padroni di casa che sono riusciti a strappare una vittoria importante per 1-0. Questo risultato permette all’Alcione di restare in scia alle squadre di vertice, consolidando la propria posizione. La gara tra Renate e Caldiero Terme è invece terminata con un pareggio a reti inviolate (0-0), evidenziando la solidità difensiva di entrambe le squadre ma anche le difficoltà in fase realizzativa. La Virtus Verona ha dominato in casa, imponendosi con un netto 4-1 sull’Union Clodiense Chioggia. Una prestazione brillante per i padroni di casa, che con questa vittoria possono puntare a risalire posizioni in classifica.

Girone B

Nelle sfide del Girone B l’Arezzo ha conquistato una vittoria combattuta per 2-1 contro la Spal, dimostrando carattere e determinazione per restare competitivi in un girone che si prospetta agguerrito.

Girone C

Nel Girone C, la Audace Cerignola ha festeggiato una vittoria per 2-1 contro l’AZ Picerno in una partita molto equilibrata. I tifosi di casa hanno potuto celebrare una prestazione importante per la squadra, che continua a lottare per posizioni di vertice in classifica.

Ecco le classifiche aggiornate:

GIRONE A

1. Padova – 26 punti

2. L.R. Vicenza – 24 punti

3. Alcione Milano – 22 punti

4. Renate – 19 punti

5. Trento – 18 punti

6. Lumezzane – 18 punti

7. Atalanta U23 – 17 punti

8. FeralpiSalò – 16 punti

9. Virtus Verona – 16 punti

10. Novara – 16 punti

11. Lecco – 15 punti

12. AlbinoLeffe – 13 punti

13. Pro Patria – 13 punti

14. Giana Erminio – 12 punti

15. Caldiero Terme – 11 punti

16. Pro Vercelli – 11 punti

17. Pergolettese – 9 punti

18. Arzignano – 7 punti

19. Union Clodiense – 7 punti

20. Triestina – 4 punti

GIRONE B

1. Pescara – 23 punti

2. Ternana – 22 punti

3. Arezzo – 22 punti

4. Torres – 22 punti

5. Entella – 21 punti

6. Campobasso – 18 punti

7. Vis Pesaro – 16 punti

8. Pianese – 16 punti

9. Gubbio – 15 punti

10. Rimini – 14 punti

11. Perugia – 13 punti

12. Lucchese – 12 punti

13. Carpi – 11 punti

14. Pontedera – 10 punti

15. Sestri Levante – 10 punti

16. Ascoli – 8 punti

17. Pineto – 8 punti

18. Spal – 7 punti

19. Legnago Salus – 6 punti

20. Milan U23 – 6 punti

GIRONE C

1. Benevento – 22 punti

2. Audace Cerignola – 21 punti

3. Monopoli – 19 punti

4. Trapani – 18 punti

5. Catania – 18 punti

6. Picerno – 17 punti

7. Potenza – 17 punti

8. Giugliano – 17 punti

9. Avellino – 16 punti

10. Sorrento – 13 punti

11. Casertana – 11 punti

12. Turris – 11 punti

13. Cavese – 11 punti

14. Crotone – 11 punti

15. Foggia – 10 punti

16. Altamura – 10 punti

17. ACR Messina – 9 punti

18. Latina – 7 punti

19. Taranto – 6 punti

20. Juventus U23 – 6 punti