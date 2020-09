Il girone C della prossima serie C sarà molto probabilmente uno dei campionati più accesi ed equilibrati d’Italia, ricco di piazze parecchio blasonate e di squadre giovani, ma ambiziose. Ci sarà certamente da divertirsi e lo sa bene Gianluca Esposito, calciatore della Cavese, intervenuto ai microfoni di “TuttaC.com”: «Il girone? Se dovesse essere con Palermo, Bari, Foggia e Catanzaro sarebbe bellissimo, tutti noi vogliamo metterci in mostra“.