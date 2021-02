Nel recupero della 20ª giornata del girone C di Serie C Paganese e Catania non si fanno male. Termina 0-0, con i siciliani che chiudono in dieci per l’espulsione di Tonucci nel finale. Un punto a testa che porta il Catania al quinto posto a 39 punti, con i campani che salgono a quota 23.