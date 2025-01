Serie C: Lecco e Novara concludono in parità. La classifica aggiornata del Girone A

La sfida tra Lecco e Novara si è conclusa con un pareggio 1-1. La partita, disputata allo stadio di Lecco, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 10′ con un gol di Kritta. Il Novara ha risposto al 26′ tramite Ongaro, stabilendo il risultato finale del match. Entrambe le squadre hanno cercato di prevalere, ma il punteggio è rimasto invariato per il resto della gara, lasciando le squadre a condividere un punto a testa in classifica.

Entella – 47 punti

Ternana – 45 punti

Torres – 42 punti

Pescara – 42 punti

Vis Pesaro – 39 punti

Arezzo – 36 punti

Pineto – 34 punti

Rimini – 30 punti

Pianese – 29 punti

Perugia – 27 punti

Capri – 26 punti

Ascoli – 26 punti

Campobasso – 26 punti

Gubbio – 25 punti

Pontedera – 24 punti

Spal – 23 punti

Lucchese – 19 punti

Milan U23 – 17 punti

Sestri Levante – 16 punti

Legnago Salus – 14 punti