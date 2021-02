Lega Pro rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view:

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021





GIRONE A

NOVARA – ALESSANDRIA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252

JUVENTUS U23 – LIVORNO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252

PIACENZA – CARRARESE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

LECCO – COMO Ore 20.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE B

PADOVA – FERMANA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 253

TRIESTINA – LEGNAGO SALUS Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253 278/491

PERUGIA – MANTOVA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

SAMBENEDETTESE – A.J. FANO Ore 20.30 Eleven OTT Sky Sport 253

GIRONE C

BARI – VITERBESE Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 254

TERAMO – MONOPOLI Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254

POTENZA – FOGGIA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254

CATANZARO – VIBONESE Ore 20.30 Eleven OTT Sky Sport 254