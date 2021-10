Tegola per il Palermo che perde Buttaro per ben due giornate. L’espulsione rimediata a Castellammare contro la Juve Stabia è costato uno sto di due turni al difensore rosanero che quindi non giocherà contro Foggia e Turris.

Mano pesante del Giudice Sportivo di Serie C nei confronti di diversi calciatori dopo le gare della settima giornata del girone C.

Quattro turni di stop per Emanuele Matino del Potenza “per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento” e tre al compagno di squadra Manuel Ricci “per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti”. Entrambi salteranno la sfida contro il Messina del 17 ottobre. Tre giornate anche a carico di Pietro Ciotti della Vibonese, out contro i giallorossi il prossimo 20 ottobre, “per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia”.

Due turni a Alessio Buttaro (Palermo), uno a Vincenzo Polito (Monterosi), fuori causa sabato per il match del “Franco Scoglio”, Francesco Paolo Salvemini (Potenza), Luca Calapai (Catania) e Matteo Arena (Monopoli).

Ecco il Comunicato integrale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MATINO EMANUELE (POTENZA) per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte,

le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIOTTI PIETRO (VIBONESE) per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

ROSAFIO MARCO (REGGIANA) per aver tenuto, al 47° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario e con forza sproporzionata, così mettendone a rischio l’incolumità fisica ma senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

RICCI MANUEL (POTENZA) per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

BUTTARO ALESSIO (PALERMO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario contrastandolo, a gioco in svolgimento, con forza sproporzionata e colpendolo alla caviglia con la suola dello scarpino, senza conseguenze fisiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

BANFI STEFANO (PRO PATRIA) per avere tenuto, al 36° del 2 ° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, da tergo in gamba tesa sul polpaccio dell’avversario eccedendo nell’uso della forza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA

BIANCONI ALESSANDRO (ANCONA MATELICA) per aver tenuto, al 38° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario

colpendolo con una manata all’altezza del collo a gioco fermo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. considerato che non sono derivate conseguenze e il tipo di colpo inferto a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCI LUCA (PISTOIESE) per aver tenuto, al 43° del 2° tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

DI GENNARO RAFFAELE (PESCARA) per aver tenuto, al 16 ° del 1° Tempo regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LORA FILIPPO (LECCO)

ACELLA CHRISTIAN (GIANA ERMINIO)

DIAMBO AMADOU (PESCARA)

SILVESTRI TOMMASO (MODENA)

POLITO VINCENZO (MONTEROSI TUSCIA)

CLEUR GABRIEL ISA (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA) per aver pronunciato un ’espressione blasfema al 92°, alzandosi dalla panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

BARITTI DAVIDE (PERGOLETTESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 35’ del 2° tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALAPAI LUCA (CATANIA)

ARENA MATTEO (MONOPOLI)

COPPOLA MARIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)

CAPECE GIORGIO (FERMANA)

YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)

ILLANES MINUCCI JULIAN (PESCARA)

ROZZIO PAOLO (REGGIANA)

BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GASPERI MATTEO (ANCONA MATELICA)

TITO FABIO (AVELLINO)

SCAVONE MANUEL (BARI)

ROSAIA GIACOMO (CATANIA)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

VALENTINI NAHUEL (PADOVA)

CAPONI ANDREA (PONTEDERA)

ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)

VRDOLJAK MARIO (GROSSETO)

ANGELI MATTEO (IMOLESE)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

SOULE MALVANO MATIAS (JUVENTUS U 23)

FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)

AGBUGUI DARREL EMOSHOGU (MANTOVA)

CARILLO LUIGI (ACR MESSINA)

HAMLILI Z CARIA (MONOPOLI)

ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)

DALLOGLIO JACOPO (PALERMO)

ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)

CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)

GENNARI MATTIA (PISTOIESE)

MARTINA ALESSANDRO (PISTOIESE)

DELLA GIOVANNA FABIO (PRO SESTO)

MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)

CONTESSA SERGIO (REGGIANA)

GALAZZI NICOLAS (TRIESTINA)

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

MANZI CLAUDIO (TURRIS)

GELONESE LUCA (VIBONESE)

JHERSON VERGARA AMU (VIBONESE)

SORRENTINO LORENZO (VIBONESE)

D AMBROSIO DARIO (VITERBESE)

VAN DER VELDEN JUNIOR WILHELMU (VITERBESE)

CERNIGOI IACOPO (SEREGNO)

GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCORZA CHRISTIAN (TRENTO)

TRAINOTTI ANDREA (TRENTO)

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)

BASSANO GIANLUCA (AQUILA MONTEVARCHI)

CARPANI GIANLUCA (AQUILA MONTEVARCHI)

CAPRILE ELIA (AURORA PRO PATRIA)

DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)

CELIENTO DANIELE (BARI)

PUCINO RAFFAELE (BARI)

ROCCA MICHELE (FOGGIA)

ENERGE ANTONIO (CARRARESE)

KALAJ SERGIO (CARRARESE)

CATURANO SALVATORE (CESENA)

ILARI CARLO (CESENA)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)

PALMIERI RICCARDO (FIORENZUOLA)

MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CURTO MARCO (SUDTIROL)

GATTO EMANUELE (SUDTIROL)

PIROLA DAVIDE (GIANA ERMINIO)

MARIGOSU FEDERICO (GROSSETO)

SARAO MANUEL (GUBBIO)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

BALDAN MARCO (LUCCHESE)

MAROTTA ALESSANDRO (MODENA)

RENZETTI FRANCESCO (MODENA)

FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)

ZITO ANTONIO (PAGANESE)

VILLA LUCA (PERGOLETTESE)

CODROMAZ ROBERTO (PI ENZA)

MAL RAOUL (PISTOIESE)

VANO MICHELE (PISTOIESE)

ESPOSITO ANTONIO (RENATE)

MARANO FRANCESCO (RENATE)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)

BOUAH DEVID EUGENE (TERAMO)

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

PICCININI STEFANO (VIS PESARO)

SACCANI MATTEO (VIS PESARO)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

GENTILE FEDERICO (SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)

PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)

FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL (PICERNO)

GALAZZINI DAVIDE (TRENTO)

RUFFO LUCI DION (TRENTO)

MANCONI JACOPO (ALBINOLEFFE)

DI RENZO ALESSANDRO (ANCONA MATELICA)

MORETTI FEDERICO (ANCONA MATELICA)

ROLFINI ALEX (ANCONA MATELICA)

MARTINELLI SEAN (AQUILA MONTEVARCHI)

RINALDI FILIPPO (AQUILA MONTEVARCHI)

GALLI LEONARDO (PRO PATRIA)

STANZANI LEONARDO (PRO PATRIA)

MERKAJ OLGER (FOGGIA)

NICOLETTI MANUEL (FOGGIA)

VIGOLO VITTORIO (FOGGIA)

CELJAK VEDRAN (LECCO)

MONACO SALVATORE (PADOVA)

SALA ANDREA (CATANIA)

IMPERIALE MARCO (CARRARESE)

CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)

DI MOLFETTA DAVIDE (FERALPISALO)

GINESTRA PAOLO (FERMANA)

BRUSCHI NICOLO (FIORENZUOLA)

POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MESSAGGI CLAUDIO (GIANA ERMINIO)

CIOLLI ANDREA (GROSSETO)

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (GUBBIO)

PALMA ANTONIO (IMOLESE)

VONA EDOARDO (IMOLESE)

SQUIZZATO NICCOLO (JUVE STABIA)

ANZOLIN MATTEO (JUVENTUS U23)

PITZALIS MATTIA (LEGNAGO SALUS)

COLETTA JACOPO (LUCCHESE)

EKLU SHAKA MAWULI (LUCCHESE)

PILATI ALESSANDRO (MANTOVA)

VACCARO FRANCESCO (MANTOVA)

FAZZI NICOLO (ACR MESSINA)

VUKUSIC ANTE (ACR MESSINA)

NARCISO ANTONIO (MODENA)

MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)

BORGHETTO NICOLA (MONTEROSI TUSCIA)

DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)

LELLA NUNZIO (OLBIA)

SCHIAVINO MARCO (PAGANESE)

MOREO RICCARDO (PERGOLETTESE)

STUCCHI SIMONE (PIACENZA)

GIGLI NICOLO (POTENZA)

BRENTAN MICHAEL (PRO SESTO)

BUONGIORNO DANIELE (PRO SESTO)

CERRETELLI FRANCESCO (PRO SESTO)

BRUZZANITI GIOVANNI (PRO VERCELLI)

BIANCHI TOMMASO (SIENA)

MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)

ARAUJO CAPELA ANIBAL (TRIESTINA)

LONGO FABIO (TURRIS)

PERINA PIETRO (TURRIS)

NGOM MAMADOU BARA (VIBONESE)

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO)