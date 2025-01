Serie C: la Pianese supera il Pescara. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Nel Girone B, la Pianese ha ottenuto una vittoria emozionante per 3-2 contro il Pescara. Mignani e Proietto hanno dato un vantaggio iniziale alla Pianese, ma il Pescara è riuscito a pareggiare con i gol di Bentivegna e Dagasso. Tuttavia, Frey ha segnato il gol decisivo all’88’ per garantire i tre punti alla Pianese. In un altro incontro, la Torres ha rimontato contro il Campobasso, vincendo per 2-1 dopo essere stata inizialmente in svantaggio.

Pianese-Pescara 3-2

Torres-Campobasso 2-1

Ecco la classifica aggiornata:

Entella – 47

Ternana – 45

Torres – 45

Pescara – 42

Vis Pesaro – 39

Arezzo – 39

Pineto – 34

Pianese – 32

Rimini – 31

Perugia – 27

Ascoli – 27

Capri – 26

Campobasso – 26

Gubbio – 25

Pontedera – 24

Spal – 24

Lucchese – 20

Milan U23 – 18

Sestri Levante – 17

Legnago Salus – 14