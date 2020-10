Sono terminate le gare serali del girone C di Serie C. Ecco la classifica aggiornata, che vede momentaneamente la Ternana in vetta.

Ternana 12





Bari 11

Teramo 11

Turris 10

Vibonese 8

Catanzaro 8

Avellino 7

Juve Stabia 7

Bisceglie 7

Catania 6

Potenza 5

Viterbese 5

Monopoli 5

Foggia 3

Paganese 3

Casertana 3

Virtus Francavilla 2

Cavese 1

Palermo 1