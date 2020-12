Serie C: in bilico una panchina nel girone C - Le ultime

Il terzo ko di fila in campionato potrebbe costare ad Alessandro Erra la panchina della Paganese. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, in queste ore il club azzurrostellato starebbe valutando la possibilità di cambiare la guida tecnica in vista della seconda parte di stagione.

La permanenza di Erra sulla panchina della Paganese era già in bilico a causa dell’astinenza dai tre punti che perdura dallo scorso 8 novembre e il ruolino sempre più negativo di queste ultime tre uscite potrebbe portare patron Trapani a prendere la decisione di esonerare il tecnico.