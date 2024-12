Serie C: il Lecco ne fa 5 alla Caldiero Terme. Il Novara vince a Trento. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Nel Girone A, la Lecco ha dominato nel secondo tempo contro il Caldiero Terme, chiudendo la partita con un incredibile 5-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con il vantaggio di Tordini (21′) e il pareggio di Filiciotto per il Caldiero al 45′, il Lecco ha scatenato la sua potenza offensiva nella ripresa. Sipos ha segnato il 2-1 al 65′, seguito da Sipos di nuovo al 79′. Poi è stato Ionita a segnare il 4-1 all’83’, con Galeandro che ha messo il punto esclamativo al 87′, fissando il punteggio finale. Un risultato che conferma il dominio della squadra di casa, capace di sfoderare una prestazione stellare nei secondi 45 minuti.

Nel match tra Trento e Novara, il primo tempo aveva visto il Trento in vantaggio grazie al gol di Di Carmine al 20′, ma il Novara non ha tardato a rispondere e ha completato la rimonta nella seconda frazione. Al 30′ del primo tempo, Ranieri aveva pareggiato per gli ospiti, mentre nel secondo tempo Morosini ha portato avanti il Novara al 66′. Il Trento non è riuscito a reagire, e Ranieri ha chiuso i conti al 74′, siglando il 3-1 e decretando la vittoria per il Novara. Una grande performance dei piemontesi che li porta a 3 punti cruciali.

Ecco i risultati finali e la classifica aggiornata del Girone A:

Lecco-Caldiero Terme 5-1

Trento-Novara 1-3

Padova – 45

L.R. Vicenza – 40

FeralpiSalò – 32

Trento – 30

Alcione Milano – 29

Novara – 28

Lumezzane – 26

Atalanta U23 – 26

Renate – 25

Lecco 23

AlbinoLeffe – 22

Virtus Verona – 20

Giana Erminio – 20

Arzignano – 18

Pergolettese – 18

Pro Patria – 17

Pro Vercelli – 17

Caldiero Terme – 15

Union Clodiense – 9

Triestina – 7