Serie C Girone C: termina senza reti lo scontro diretto tra Crotone e Benevento. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C. La gara vive di poche emozioni e, nessuna delle due formazioni, riesce a far male all’altra. Crotone e Benevento si dividono la posta in palio e lasciano il campo con un punto a testa.

Di seguito il finale del match e la classifica aggiornata:

Crotone-Benevento 0-0

CLASSIFICA

Juve Stabia 54

Picerno 48

Avellino 44

Benevento 44

Taranto 42

Crotone 41

Casertana 41

Crotone 40

Sorrento 36

Audace Cerignola 36

Giugliano 36

Latina 34

Messina 32

Potenza 31

Catania 31

Foggia 26

Turris 24

Monopoli 23

Virtus Francavilla 21

Brindisi 16

Monterosi 16