Serie C Girone C: Silva e Tumminello firmano la rimonta del Crotone, Taranto sconfitto 2 a 1. La classifica aggiornata

Si è appena concluso col risultato di 2-1 il match della decima giornata del Girone C di Serie C tra Crotone e Taranto. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale non sono mancatele occasioni per i padroni di casa, prima con l’ottima parata di Del Favero sulla conclusione di Di Pasquale e poi con la traversa di Silva, la gara si accende nella ripresa. A sorpresa la formazione ospite va in vantaggio con la rete di Shiba, che sfrutta l’ottima punizione calciata da Contessa. I calabresi, però, reagiscono subito e trovano il pareggio con il gol di Silva. All’80’ Tumminello viene servito in qualche modo dallo stesso Sila e sigla il gol del definitivo 2 a 1.

Di seguito la classifica aggiornata:

Benevento 22

Catania 18

Audace Cerignola 18

Monopoli 18

Trapani 17

Giugliano 17

Picerno 16*

Avellino 16

Potenza 15*

Sorrento 13

Turris 11

Crotone 11

Foggia 10

Cavese 10*

Altamura 10

Acr Messina 9

Casertana 8*

Latina 7

Taranto 6

Juventus U23 6

*Una partita in meno