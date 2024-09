Serie C Girone C: sconfitta esterna per il Benevento, il Catania vince 1-0. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Catania e Benevento. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi fin dai primi minuti nei confronti di un Benevento attento e pronto a ripartire in contropiede. A sbloccare il match sono però i siciliani grazie alla rete di Carpani al 23′. Gli avversari non riescono a pareggiare e così il match scivola all’intervallo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa il copione non cambia, con gli ospiti che provano a riprendere la gara senza però riuscirci. I padroni di casa, dunque, vincono 1-0 e acciuffano i 3 punti.

CLASSIFICA

1. Picerno 6

2. Audace Cerignola 6

3. Foggia 4

4. Potenza 4

5. Giugliano 4

6. Sorrento 4

7. Catania 4

8. Juventus U23 3

9. Crotone 3

10. Cavese 3

11. Monopoli 3

12. Benevento 3

13. Latina 2

14. Casertana 1

15. Messina 1

16. Avellino 1

17. Trapani 1

18. Taranto 1

19. Turris 0

20. Altamura 0