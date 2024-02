Serie C Girone C: non sbaglia il Foggia, 0-2 esterno in casa del Brindisi. Vince l’Avellino, i risultati finali e la classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C. Il Foggia passa per 0-2 sul Brindisi e sale a 32 punti in classifica. Vittoria interna invece per l’Avellino per 2-1 contro la Casertana.

Di seguito il parziale:

Avellino-Casertana 2-1 (Patierno 2′; D’Ausilio 15′; Curcio 22′)

Brindisi-Foggia 0-2 (Santaniello 16′; Salines 76′)

Sorrento-Virtus Francavilla 1-0 (Blondett 52′)

Turris-Potenza 1-0 (Hristov 90+3′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 55

Picerno 49

Avellino 48

Benevento 48

Taranto 46

Casertana 44

Crotone 43

Latina 40

Sorrento 39

Giugliano 39

Audace Cerignola 37

Messina 35

Catania 34

Potenza 32

Foggia 32

Turris 28

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Monterosi 19

Brindisi 17