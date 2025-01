Serie C Girone C: Leonetti e Grande decidono il derby, l’Altamura vince 2 a 0 a Foggia. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 0-2 il derby pugliese tra Foggia e Altamura, valido per la 21esima giornata del Girone C di Serie C. Dopo un primo tempo molto combattuto ed equilibrato dove le squadre hanno faticato ad essere propositive, nella ripresa la formazione ospite riesce a sbloccare la gara. Al 74′ Leonetti siglia l’1 a 0 mentre negli ultimi sgoccioli della gara, con tutto l’undici rossonero riversato in avanti in cerca del pareggio, Grande ne approfitta e chiude i conti.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 43 punti

Monopoli – 41 punti

Audace Cerignola – 38 punti

Avellino – 36 punti

Potenza – 36 punti

Crotone – 33 punti

Giugliano – 31 punti

Catania – 31 punti

Picerno – 29 punti

Trapani – 29 punti

Sorrento – 27 punti

Altamura – 26 punti

Cavese – 25 punti

Foggia – 25 punti

Latina – 23 punti

Juventus U23 – 21 punti

Casertana – 20 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 12 punti

Taranto – 3 punti