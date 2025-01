Serie C Girone A: Rolfini e Morra trascinano il Vicenza, Pergolettese stesa 2 a 0. La classifica aggiornata

Il Vicenza risponde alla vittoria a distanza del Padova, ottenuta ieri contro il Caldiero Terme, e consolida il secondo posto. La formazione biancorossa trionfa per 2 a 0 contro la Pergolettese e si aggiudica, dunque, il match valido per la 21esima giornata del Girone A di Serie C. Decisive le reti di Rolfini e Morra, siglate al 19′ e al 71′.

Ecco la classifica aggiornata del Girone A:

Padova – 57 punti

L.R. Vicenza – 47 punti

FeralpiSalò – 39 punti

Atalanta U23 – 36 punti

Renate – 34 punti

Trento – 33 punti

Albinoleffe – 32 punti

Alcione Milano – 32 punti

Novara – 29 punti

Lumezzane – 28 punti

Virtus Verona – 27 punti

Arzignano – 26 punti

Giana Erminio – 24 punti

Lecco – 24 punti

Pergolettese – 21 punti

Pro Vercelli – 20 punti

Pro Patria – 18 punti

Caldiero Terme – 16 punti

Triestina – 15 punti

Union Clodiense – 11 punti