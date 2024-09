Serie C Girone C: Latina-Foggia termina a reti inviolate. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Latina e Foggia. Sono gli ospiti che provano ad imporsi fin dai primi minuti di gioco. Il Latina cerca di difendere il risultato e di ripartire, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Nella seconda frazione, il copione non cambia e nessuna delle due formazioni riesce a segnare. Il match scivola al termine della prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0.

CLASSIFICA

Audace Cerignola 10

Benevento 9

Picerno 8

Catania 8

Potenza 7

Sorrento 7

Monopoli 7

Crotone 6

Foggia 5

Cavese 5

Trapani 5

Giugliano 5

Juventus U23 4

Messina 4

Turris 4

Latina 3

Avellino 3

Tarato 2

Altamura 0