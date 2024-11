Serie C Girone C: colpo Messina, Giugliano sconfitto per 1-0. La classifica aggiornata

Termina il match campo di Serie C Girone C tra Messina e Giugliano. Parte meglio il Messina. I padroni di casa creano e insistono mentre il Giugliano aspetta l’errore e prova a ripartire. Il gol del vantaggio arriva solo al 37′: Petrungaro trasforma il calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Nella ripresa non cambia il tema, con i padroni di casa che riescono a portare a casa i tre punti.

CLASSIFICA

Benevento – 29

Audace Cerignola – 25

Monopoli – 24

Avellino – 23

Giugliano – 23

Potenza – 22

Picerno – 21

Trapani – 21

Catania – 20

Sorrento – 20

Cavese – 17

Crotone – 16

Altamura – 15

Casertana – 14

Latina – 14

Foggia – 13

Turris – 13

ACR Messina – 13

Juventus U23 – 7

Taranto – 6