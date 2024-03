Serie C Girone B: l’Arezzo fermato in casa 0-1 dalla Juventus U23, vince il Sestri Levante. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone B. L’olbia cade per 1-2 contro il Sestri Levante, la JuventusU23 fa il colpo esterno in casa dell’Arezzo vincendo di misura 0-1.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Arezzo- JuventusU23 0-1 (Guerra 28′)

Olbia-Sestri Levante 1-2 (Ragatzu 54′; Parlanti 75′; Fossati 83′)

CLASSIFICA

Cesena 83

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara 48

Arezzo 47

Pontedera 47

Juventus U23 45

Lucchese 43

Rimini 41

Sestri Levante 41

Pineto 40

Virtus Entella 38

Spal 36

Ancona 34

Vis Pesaro 33

Recanatese 33

Olbia 25

Fermana 22