Serie C Girone A: pari pirotecnico tra Albinoleffe e Trento, il match termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone A tra Albinoleffe e Trento. Un gol per tempo per entrambe le formazioni, con l’Albinoleffe che, grazie alla rete di Zoma al 66′, riprende il match sbloccato da Italen, del Trento, al 10′. E’ Baroni al 78′ riporta in vantaggio i padroni di casa prima della rete di Cappelletti al 90′.

Di seguito il parziale e la classifica aggiornata:

Albinoleffe-Trento 2-2 (Italien 10′; Zoma 66′; Baroni 78′; Cappelletti 90′)

CLASSIFICA

Mantova 78

Padova 69

Vicenza 58

Triestina 56

Legnago 52

Atalanta U23 50

Giana Erminio 46

Lumezzane 45

Albinoleffe 43

Pro Vercelli 43

Trento 42

Pro Patria 42

Renate 40

Virtus Verona 40

Arzignano 36

Pergolettese 37

Novara 35

Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria 18