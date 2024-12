Serie C Girone B: all’Ascoli basta la rete di Varone, Legnago Salus sconfitto 0-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone B tra Legnago Salus e Ascoli. All’intervallo è avanti l’Ascoli per 0-1 grazie alla rete di VArone al 25′. Non riesce a reagire il Legnago, nonostante la mole di occasioni da gol create nei primissimi minuti di gioco. Nel secondo tempo non cambia il copione e nemmeno il risultato. Tre punti per l’Ascoli.

CLASSIFICA

Pescara – 39

Ternana – 39

Entella – 37

Torres – 32

Vis Pesaro – 32

Arezzo – 29

Rimini – 27

Pianese – 24

Ascoli – 24

Campobasso – 24

Pineto – 23

Perugia 22

Gubbio – 21

Carpi – 21

Lucchese – 17

SPAL – 17

Pontedera – 16

Milan U23 – 16

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 12