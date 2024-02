Serie C Girone A: vittoria esterna del Vicenza sull’Atalanta U23, pareggia il Padova. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone A. Il Vicenza passa in casa dell’Atalanta U23 per 2-0. Il Padova non va oltre il pareggio nella gara interna contro il Trento.

Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Arzignano-Giana Erminio 3-0 (Millo 42′; Parigi 83′; Lakti 86′)

Atalanta U23-Vicenza 1-2 (Rolfini 26′; Ferrari 59′; Falleni 90+3′)

Fiorenzuola-Pro Vercelli 3-3 (Ceravolo 27′, 68′; Rutigliano 36′; Santoro 78′; Mustacchio 80′; Cremonesi 82′)

Novara-Virtus Verona 1-0 (Di Munno 66′)

Padova-Trento 1-0 (Varas 4′; aut. Belli 74′)

Mantova 60

Padova 52

Triestina 46

Vicenza 40

Atalanta U23 38

Pro Vercelli 38

Lumezzane 35

Pro Patria 35

Virtus Verona 34

Albinoleffe 33

Arzignano 32

Giana Erminio 31

Legnago 31

Renate 29

Trento 28

Pergolettese 27

Novara 25

Fiorenzuola 23

Pro Sesto 19

Alessandria 14