Serie C Girone A: poche emozioni in Novara-Lecco, il match termina 0-0. La classifica aggiornata

Termina il match tra Novara e e Lecco valido per il Girone A di Serie C. Allo Stadio Silvio Piola di Novara, i padroni di casa provano a sbloccare il match. Il Lecco, nella seconda parte del primo tempo, riesce a crescere pian piano e a gestire la sfera. Nella ripresa il copione non cambia e il match scivola sul risultato di 0-0.

CLASSIFICA

Padova 12

Renate 12

Caldiero Terme 9

Vicenza 8

Atalanta U23 7

Pro Vercelli 6

Lecco 6

Albinoleffe 5

Giana Erminio 5

Union Clodiense 5

Lumezzane 5

Trento 5

Feralpisalò 5

Alcione Milano 4

Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria 2

Novara 2

Pergolettese 1

Arzignano 1