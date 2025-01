Serie C Girone A: cade l’Alcione, la Virtus Verona vince 1-0. Sorride anche la Triestina, risultati finali e classifica aggiornata

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone A. Scontro salvezza tra Triestina e Union Clodiense, sfida tra ultima e penultima con i padroni di casa che sono pronti a riscattare la sconfitta ricevuta nell’ultimo turno di campionato. Gara differente quella tra Virtus Verona e Alcione Milano, con i padroni di casa che navigano in zone tranquille di classifica mentre una vittoria per gli ospiti li rilancerebbe nelle zone alte.

I risultati parziali

Triestina-Union Clodiense 3-0 (Olivieri 56′; El Azrak 68′; Udoh 90′)

Virtus Verona-Alcione 1-0 (De Marchi 14′)

CLASSIFICA

Padova – 54 punti

LR Vicenza – 44 punti

FeralpiSalò – 36 punti

Atalanta U23 – 35 punti

Renate – 34 punti

Alcione Milano – 32 punti

Albinoleffe – 31 punti

Trento – 30 punti

Novara – 28 punti

Lumezzane – 27 punti

Virtus Verona – 27 punti

Arzignano – 25 punti

Lecco – 24 punti

Pergolettese – 21 punti

Giana Erminio – 21 punti

Pro Vercelli – 19 punti

Pro Patria – 18 punti

Caldiero Terme – 16 punti

Triestina – 16 punti

Union Clodiense – 11 punti