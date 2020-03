Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e anche il mondo del calcio ha le sue conseguenze. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, un giocatore della Reggio Audace, club che milita in Lega Pro, è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del difensore Alessandro Favalli, la società emiliana ha confermato il tutto con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicati”.