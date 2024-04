Serie B, stasera l’anticipo Bari-Cremonese. Le probabili formazioni

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma oggi tra Bari e Cremonese che aprirà la 32^ giornata di B.

Cercasi colpo di magia. L’appello adesso parte da Iachini per i suoi bomber che nelle ultime sei partite hanno segnato un gol, un mese fa con Sibilli nel pareggio contro lo Spezia e l’altro inutile con Puscas, a Venezia. Bari spuntato fatica a trovare la porta, Iachini a caccia dell’antidoto.

«Nelle ultime gare è mancato solo il gol. A livello di costruzione e di occasioni da gol ci siamo, contro la Sampdoria abbiamo tirato sedici volte senza segnare e anche a Modena siamo arrivati in area senza riuscire a centrare la porta. Stiamo lavorando tanto, anche per sfruttare meglio palle inattive e la tenuta nella fase difensiva. Nel calcio c’è la giornata in cui meno tiri e fai più gol. Alcuni episodi non hanno girato a nostro favore, ma la squadra ha reagito e ha creato situazioni per vincere la partita. È importante la voglia di ribaltare la gara. Con qualche gol avremmo avuto 4-5 punti in più».

Allenatore: Iachini. A disposizione: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 10 Bellomo, 11 Achik, 17 Maiello, 19 Guiebre 21 Zuzek. 24 Edjouma, 30 Dachille, 33 Memeo, 34 Natuzzi, 44 Acampora, 49 Aramu 77 Morachioli, 93 Dorval. Indisponibili: Matino, Kallon. Squalificati: Nasti. Diffidati: Di Cesare, Guiebre, Nasti, Sibilli. Ultime: Colangiuli o Morachioli. Ancora out Matino. Allenatore: Stroppa A disposizione: 12 Brahja 21 Saro, 4 Marrone, 18 Ghiglione, 31 Rocchetti, 32 Abrego, 33 Quagliata, 8 Collocolo, 37 Majer, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 11 Afena Gyan, 20 Vazquez, 74 Tsadjout.

Indisponibili: Sarr, Bianchetti, Tuia.

Squalificati: -.

Diffidati: Collocolo, Lochoshvili, Marrone.

Ultime: tegola per Stroppa. Bianchetti non ce la fa e Antov potrebbe essere recuperato in extremis