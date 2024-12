Serie B: Spezia avanti di un gol a Catanzaro. Pari tra Modena e Pisa. I risultati parziali

In una giornata ricca di incontri in Serie B, i tifosi hanno assistito a momenti di forte tensione e a reti che potrebbero avere un impatto significativo sulla classifica. Ecco un riepilogo dei primi tempi dei match più attesi:

Catanzaro contro Spezia: vantaggio per gli ospiti

Allo stadio Nicola Ceravolo, lo Spezia ha preso il comando della partita contro il Catanzaro grazie a un gol di Francesco Pio Esposito al 18′ minuto. L’attaccante, con un’incursione precisa, ha trovato la rete che ha sbloccato il risultato, portando avanti gli ospiti con un tiro ben piazzato che ha superato il portiere avversario. Il Catanzaro, nonostante alcuni tentativi di reazione, non è riuscito a pareggiare prima dell’intervallo, lasciando lo Spezia a custodire il prezioso vantaggio.

Cittadella e Reggiana: equilibrio persistente

La sfida tra Cittadella e Reggiana si è mostrata equilibrata e tattica, con entrambe le squadre che hanno mostrato prudenza nel non esporsi troppo. Nonostante alcune occasioni da una parte e dall’altra, la rete è rimasta inviolata, riflettendo la cautela degli allenatori e la solidità delle difese. Entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 0-0, lasciando tutto aperto per il secondo tempo.

Modena e Pisa: nessuna delle due cede

Anche al Braglia di Modena, la tensione non è mancata. Modena e Pisa hanno dato vita a un confronto serrato, con entrambi i team ben organizzati e attenti a non concedere spazi. Le difese si sono imposte sugli attacchi in un primo tempo dove le grandi occasioni sono state poche, e nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol, terminando la prima frazione di gioco sullo 0-0.