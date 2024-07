Serie B: Sampdoria a rischio penalizzazione? Il comunicato del club

Le recenti notizie sul campionato di Serie B hanno sollevato un vero e proprio polverone, soprattutto in riferimento alle voci sulla sospensione dei tesseramenti e al rischio di penalizzazione per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di fare chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, spiegando tutti i dettagli della situazione.

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, c’è lo stop ai tesseramenti. Rischio penalizzazione?”

Ecco la nota del club:

“In riferimento alle ultime indiscrezioni di stampa riguardanti la sospensione dei tesseramenti e il fermo provvisorio della loro esecutività da parte della Lega B, l’U.C. Sampdoria desidera sottolineare la propria assoluta serenità.

“Siamo pienamente consapevoli di aver seguito scrupolosamente ogni indicazione e norma in merito – spiega il presidente Matteo Manfredi – muovendoci nel rispetto più assoluto delle limitazioni imposte. Questo modus operandi è stato peraltro già applicato dal nostro club durante la precedente sessione di mercato trasferimenti”.

“È importante sottolineare come U.C. Sampdoria, sotto la nuova proprietà abbia rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo – prosegue Manfredi -. Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell’ufficio legale della società, garantendo così la massima trasparenza e correttezza. Siamo convinti del lavoro fin qui promosso in sede di mercato dal responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e siamo certi che le operazioni perfezionate potranno quanto prima essere rese esecutive”.

Le dichiarazioni del presidente Manfredi e il comunicato ufficiale della Sampdoria mirano a rassicurare l’ambiente blucerchiato, sottolineando la trasparenza e la correttezza delle operazioni di mercato condotte dal club. I tifosi possono dunque guardare con fiducia al futuro, in attesa che le questioni burocratiche vengano risolte e che i nuovi tesseramenti possano essere ufficializzati. A margine delle notizie calcistiche, la portabandiera azzurra Arianna Errigo è in corsa per l’oro a Parigi, dimostrando ancora una volta il valore degli atleti italiani sul palcoscenico internazionale.