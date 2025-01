Serie B: pari all’intervallo tra Spezia e Sassuolo

Nel match di Serie B allo Stadio Picco, Spezia e Sassuolo hanno concluso il primo tempo sul punteggio di 1-1. Gli inizi sono stati favorevoli allo Spezia, che ha trovato il gol con Vignali all’8′, portandosi in vantaggio. Il Sassuolo ha risposto nel corso della partita e al 35′ ha pareggiato grazie a una rete di Mulattieri.

Dopo un avvio in cui lo Spezia ha tentato di imporre il proprio gioco, il Sassuolo ha gradualmente trovato il ritmo, culminando con il gol del pareggio. Con il risultato in equilibrio, la partita si prospetta aperta per il secondo tempo, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare i tre punti.