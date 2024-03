Serie B: Palermo sconfitto dal Venezia. Lagunari secondi a +8 dai rosanero. La classifica aggiornata

Brutta sconfitta per il Palermo che in casa contro una diretta concorrente per la promozione perde 0-3. Il Venezia si aggiudica il match grazie alla doppietta di Pohjanpalo e gol di Gytkjaer prendendosi momentaneamente il secondo posto a +8 proprio dai rosanero.

Ecco la classifica aggiornata:

Parma 62

Venezia 57

Cremonese 56

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 48

Brescia 38

Pisa 37

Sampdoria 37

Cittadella 37

Reggiana 36

Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza 34

Bari 34

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28

Feralpisalò 27

Lecco 21