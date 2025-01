Serie B, Palermo-Pisa: arbitra Bonacina. Le designazioni arbitrali della 24^ giornata

Pochi giorni e Palermo e Pisa scenderanno in campo al Renzo Barbera per la 24^ giornata del campionato di Serie B. La Lega B ha comunicato le designazioni arbitrali per il turno corrente, Palermo-Pisa sarà diretta da Bonacina.

Le designazioni arbitrali per la 24^ giornata:

PALERMO – PISA Venerdì 31/01 h. 20.30

BONACINA

ROSSI M. – CIPRIANI

IV: DI FRANCESCO

VAR: NASCA

AVAR: MUTO

CATANZARO – CESENA h. 15.00

GALIPO’

MARGANI – VIGILE

IV: MASTRODOMENICO

VAR: BARONI

AVAR: DI MARTINO

CITTADELLA – SPEZIA h. 15.00

AYROLDI

CECCONI – POLITI

IV: MIRABELLA

VAR: GUALTIERI

AVAR: MERAVIGLIA

SAMPDORIA – COSENZA h. 15.00

DI BELLO

LOMBARDO – REGATTIERI

IV: GAUZOLINO

VAR: MAGGIONI

AVAR: CAMPLONE

SASSUOLO – JUVE STABIA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

RASPOLLINI – RICCIARDI

IV: CALZAVARA

VAR: VOLPI

AVAR: GHERSINI

MODENA – MANTOVA h. 17.15

RUTELLA

D’ASCANIO – CAVALLINA

IV: ZOPPI

VAR: MIELE

AVAR: PAIRETTO

CARRARESE – BRESCIA Domenica 2/02 h. 15.00

SCATENA

MASSARA – FONTANI

IV: LEONE

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

SALERNITANA – CREMONESE Domenica 2/02 h. 15.00

FOURNEAU

ROCCA – EMMANUELE

IV: VOGLIACCO

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA

SUDTIROL – REGGIANA Domenica 2/02 h. 15.00

CREZZINI

BRESMES – PRESSATO

IV: PICARDI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

BARI – FROSINONE Domenica 2/02 h. 17.15

COSSO

VECCHI – ARACE

IV: MANZO

VAR: MINELLI

AVAR: LONGO