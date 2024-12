Serie B: nessun gol all’Arechi, tra Salernitana e Brescia finisce 0-0. La classifica aggiornata

In uno stadio Arechi dal clima particolare per lo sciopero dei tifosi locali, Salernitana e Brescia hanno chiuso sul risultato di 0-0 in un incontro di Serie B molto combattuto. Nonostante le azioni pericolose da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol.

Il match è iniziato in un’atmosfera insolita, con i tifosi della Salernitana che hanno deciso di non supportare la propria squadra fino al 17′ minuto, lasciando sentire solo i cori dei sostenitori ospiti del Brescia. Nonostante ciò, il Brescia non ha sfruttato la situazione, mantenendo un gioco più conservativo e cercando di colpire principalmente su azioni da palla inattiva.

La Salernitana, al contrario, ha tentato di sfruttare le ali, con Stojanovic molto attivo sulla sinistra, ma la squadra ha peccato di precisione negli ultimi metri, nonostante un aumento di pressione nella seconda metà del primo tempo. Le migliori occasioni sono venute su iniziative individuali come quella di Braff e i tentativi di Simy, ma il portiere del Brescia, Lezzerini, è stato protagonista con diverse parate decisive.

Nel secondo tempo, il Brescia ha cercato di contenere l’offensiva della Salernitana, passando a un modulo più difensivo e tentando di sfruttare le ripartenze, ma senza grande efficacia. La Salernitana ha continuato a spingere, cercando il gol della vittoria con incursioni pericolose di Hrustic e Kallon, ma senza riuscire a superare l’ottima prestazione di Lezzerini.

Sassuolo – 40

Pisa – 37

Spezia – 34

Cremonese – 25

Cesena – 25

Juve Stabia – 25

Bari – 24

Catanzaro – 23

Palermo – 21

Brescia – 21

Modena – 20

Carrarese – 20

Mantova – 19

Reggiana – 18

Sampdoria – 18

Salernitana – 18

Cosenza – 16

Frosinone – 16

Südtirol – 14

Cittadella – 14