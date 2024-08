Serie B, Modena-Bari apre la seconda giornata. Le probabili formazioni

OGGI A MODENA Stadio Braglia, ore 20.30 In TV: Dazn Arbitro: Scatena Guardalinee: Di Gioia e Trasciatti Quarto uomo: Rispoli Var: Marini Avar: Dionisi

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Modena e Bari.

Allenatore: Bisoli. A disp.: 1 Sassi, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 33 Cauz, 27 Idrissi, 31 Botteghin, 19 Zaro, 5 Battistella, 7 Duca, 42 Mondele, 90 Abiuso, 92 Defrel, 11 Mendes. Ind.: Ponsi. Squal.: -. Diff.: -. Ultime – Prima convocazione per Defrel e Mendes ma in panchina. Arriva e può andare in campo Di Pardo.

Allenatore: Longo. A disp.: 22 Pissardo, 33 De Giosa, 3 Mantovani, 5 Matino, 7 Oliveri, 9 Novakovic, 10 Bellomo, 11 Sgarbi14 Morachioli, 16 Astrologo, 19 Faggi, 26 Lulic, 31 Ricci. Ind.: Maiello. Squal.: -. Diff.: -. Ultime: Maita al posto di Maiello infortunato. Ballottaggio Manzari-Sgarbi.